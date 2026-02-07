中学部活動の地域移行化がもたらす新たな火種（後編）先生たちと話をするなかで、たびたび話題に上ったのが、2023年8月に軟式中学野球界の強豪として知られる相模原市立相陽中（神奈川）が、「神奈川・相陽クラブ」としてクラブチーム化した事例だった。監督をはじめ複数の教員が中心となって立ち上げたクラブチームだが、その背景には、国が進める教員の働き方改革の影響で、従来のように十分な練習時間を確保できなくなった