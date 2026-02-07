「働いて働いて働いて」という言葉が、流行語大賞をとったからか、まるで選挙のキャッチフレーズのように使われている。もちろん真摯に働くことは素晴らしいが、長時間労働を奨励するかのように取る人もいるのではないだろうか。小室淑恵さんは、2006年に株式会社ワーク・ライフバランスを立ち上げ、20年にわたって「働き方改革」を訴え続けてきた。そして安倍内閣時の「産業競争力会議」民間議員をはじめ、多くの公的組織での民間