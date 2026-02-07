女優のコ・スジョンさんの6回忌を迎えた。【写真】天国に旅立つ4日前に恋人と結婚式…享年37歳の韓国女優コ・スジョンさんは2020年2月7日、持病でこの世を去った。享年24。2019年から脳腫瘍を患っていた彼女は病状が悪化し、短い人生を終えた。演技を通じて徐々に顔を知らせていた彼女の死は、多くの人に衝撃を与えた。コ・スジョンさんの悲報は、亡くなった2月7日から5日が過ぎた出棺式が終わった後になって知らされた。当時、所