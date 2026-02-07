韓国のチアガール、イ・ジュヒの魅惑的な姿に注目したい。イ・ジュヒは2月1日にインスタグラムを更新。【写真】胸部が規格外にバカでかい韓国チア公開された写真のイ・ジュヒは、ブラックの衣装を着用している。タイトさが彼女の肉体のボリュームを際立たせ、力強い存在感を放っている。特に目を引くのは、立体感のあるボディラインだ。太ももからヒップにかけてのラインは張りがあり、いわゆる“ムチっと感”のあるシルエットを強