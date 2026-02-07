2月8日投開票の衆議院議員総選挙。勝っても負けても「誰もトクしない」真冬の超短期決戦となった今回の選挙を、関係者や専門家たちはどう見ているのか。元自民党事務局長の久米晃氏は、「『下駄の雪』に足をとられた高市政権」と評する。創価学会票は最低7割か「踏まれてもついていく下駄の雪」と揶揄された公明党が連立政権から離れ、新党「中道改革連合」を組んだことで、自民党は創価学会票を見込めない選挙を戦っています。多