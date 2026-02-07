2月8日投開票の衆議院議員総選挙。勝っても負けても「誰もトクしない」真冬の超短期決戦となった今回の選挙を、関係者や専門家たちはどう見ているのか。元朝日新聞編集委員の峯村健司氏は、総理の賭けと「台湾有事」の深い関係について分析する。外交上の危機感が解散のトリガーになぜ高市早苗総理は解散に踏み切ったのか、その背景には外交・安保上の危機感があると考えられます。一番大きかったのは、中国が1月6日に打ち出した「