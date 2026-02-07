GDPが増えればほんとうに幸せになれるのか？経済学が見落としてきたものとは？1月22日に発売した講談社現代新書の新刊『今こそ経済学を問い直す』（中村隆之 著）では、気鋭の経済思想家が私たちを支配してきた価値観を疑い、成長なき時代の「大問題」に挑みます。本記事では、「市場は常に正しい」という常識を覆したケインズの思考について詳しくみていきます。※本記事は中村隆之『今こそ経済学を問い直す』（講談社現代新書）