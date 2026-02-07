「公明党の牙城」と呼ばれてきた兵庫8区。公明党が固い地盤を持ち、小選挙区制となった最初の1996年総選挙で冬柴鐵三・元公明党幹事長（当時は新進党からの出馬）が自民党に勝利して議席を得て以来、過去10回の選挙のうち実質8回公明党が議席を守ってきた。2000年総選挙からは自公の選挙協力で自民党は候補者を立てなかった。だが、今回は選挙の構図が大きく変わった。【表画像】2・8総選挙／大阪府の19選挙区「候補者と最新当落