カナダのカーニー首相は、ダボス会議で、ルールに基づく国際秩序が実質的に破綻していると指摘し、中堅国の連携による新たな秩序構築を訴えた。この問題提起は、日本にとって、決して無視できないものだ。日本は単独行動の限界を認識し、韓国やオセアニア諸国との連携を具体化する必要がある。しかし、こうした本質的課題は、総選挙で十分に議論されず、日本政治の視野の狭さが浮き彫りになった。「世界秩序は断裂している」とした