裏方に徹し、目立たない官僚たち。昨年、天皇皇后両陛下の右腕に昇格した彼もまた、そんな黒子のような存在かと思いきや、意外なところで内面を発露していた。知的で繊細な感覚を文章に落とし込んだ異色作品の内容とは──。 【写真】笑顔で年頭視閲式に出席されるロイヤルブルーのロングコート姿の雅子さま。他、薄紫色の着物で国技館を訪問される雅子さまなども「今年1年精一杯お支えしますという趣旨のことを申し上げ、