2月8日投開票の衆議院議員総選挙。勝っても負けても「誰もトクしない」真冬の超短期決戦となった今回の選挙を、関係者や専門家たちはどう見ているのか。哲学者の福尾匠氏は、「そしてポジショントークだけが残った」と今回の選挙を批評する。衆院選は総理ではなく議員をえらぶもの高市早苗総理が1月19日に開いた会見を見たのですが、とくに新しい論点はないというのが率直な意見です。これは僕が'92年生まれで「失われた30年」がそ