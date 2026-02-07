音楽批評を中心に数多くの著作がある大谷能生さんによる最新著作『音と言葉のデジタリティ』が刊行されました。「デジタル化」していく近代の思想・芸術・文化を一望しながら、メディアと文化の変遷を論じた本作。文芸批評・音楽批評の分野で活躍されている矢野利裕さんによる書評を「群像」2026年3月号よりWebでもお届けします！書かれ、読まれる音楽とても面白かった。本書に登場する固有名を列挙すると、バッハ、マネ、ゴダール