2025年12月19日に開催された「FRaU SDGs共創カンファレンス2025-2026」。イベントの前半、第一部では、FRaUが新しい年に向けて注視するテーマ「日本における“もったいない”がつくる未来」を発表。そのテーマをもとにサステナブルな取り組みを続けるスポンサー企業や著名人が登壇し、それぞれの立場で取り組み続ける活動などを語ってもらった。その熱い想いが漂ったまま第二部の懇親会がスタート。会場には、サステナビリティな分