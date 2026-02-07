4代目C4は2年以内に登場？シトロエンは今後、「実験的」なデザインの展開を推し進める方針で、Cセグメントハッチバック『C4』の次世代モデルでは可能な限り競合他社から際立たせるとしている。【画像】他とは異なる個性を打ち出したフレンチハッチバック【シトロエンC4を詳しく見る】全24枚3代目となる現行C4は発売から6年目を迎え、ラインナップ中最古のモデルとなっている。今後2年以内にフルモデルチェンジが行われる見込みだ