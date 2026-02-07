1983年、84年に巨人軍でプレーしたレジー・スミス氏（80）が「レジェンズ・オブ・ドジャー・ベースボール」入りを果たした。ドジャースが6日（日本時間7日）に発表した。ドジャースでは1976年途中から81年まで外野手でプレー、強打のスイッチヒッターとして、クラブハウスでのリーダーとして、ドジャースのリーグ優勝3度とワールドシリーズ制覇を支えた。今年8月15日（土）、ドジャー・スタジアムで行われるブルワーズ戦前に、