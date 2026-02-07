グラビア界の次世代エースとして注目を集める福井梨莉華の最新デジタル写真集集『ふわり、純情』が、12日からワニブックスより配信される。俳優としても活動の幅を広げる中で発表される、注目の一冊だ。【写真】グラビアヒロイン大本命の福井梨莉華が魅了する福井は2005年1月12日生まれ、岐阜県出身。2024年9月から本格的にグラビア活動を開始し、25年10月には1st写真集『あいの道しるべ』を発売するなど、着実にキャリアを重