2月7日午前0時58分ごろ、栃木県、群馬県、埼玉県で最大震度3を観測する地震がありました。静岡県の熱海市や伊東市、富士市などでも震度1を観測しています。 【写真を見る】茨城県南部を震源とする地震で最大震度3の揺れ 栃木県・下野市、群馬県・板倉町、埼玉県・行田市、加須市 静岡県の熱海市や伊東市、富士市などでも震度1を観測 気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ80km、地震の規模を示すマグニ