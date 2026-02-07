＜LIVゴルフ第1戦 at リヤド 3日目◇6日◇リヤドGC（サウジアラビア）◇7464ヤード・パー72＞全13試合を予定するLIVゴルフの開幕戦は、第3ラウンドが終了した。【写真】松山英樹がLIV離脱のケプカを歓迎今季から参戦する浅地洋佑は「73」とスコアを落とし、トータル6アンダー・36位タイに後退した。トータル16アンダー・首位にピーター・ユーライン（米国）とエルビス・スマイリー（オーストラリア）が並んだ。年間王者のジョン・