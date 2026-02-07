あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……水瓶座「この人たちと出会えて、本当によかったな」と、心の底から感謝の気持ちが湧き上がる日。あなたの幸福感が一層大きくなるでしょう。まずは、あなたから「いつもありがとう」「嬉しいな」と、温かい言葉をかけてみてください。★第2位……双子座状況の変化に合わせて