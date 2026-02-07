日本列島では、週末にかけて“強烈寒波”が襲来し、各地で大雪となるおそれがあります。特に衆議院選挙の投開票日の8日は、北日本から西日本の日本海側を中心に、警報級の大雪となるおそれがあるということです。■各地で被害相次ぐ看板落下や動けなくなる車も北海道天塩町で撮影された映像。次第に雪と風が強くなり、撮影者は、車の中で揺れを感じたといいます。撮影者「すごい風の吹雪で、今まで経験したことないような。駐車