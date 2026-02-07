ミラノ・コルティナ五輪の開会式が６日（日本時間７日）に４会場で行われ、日本選手団も大きな注目を集めた。メイン会場となったミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）では、旗手を務めるスピードスケートの森重航（オカモトグループ）を先頭に、選手やコーチ、スタッフたちが堂々の入場を行った。今大会は史上初の４会場分散開催で、プレダッツォではノルディックスキー・ジャンプで男子の小林陵侑（チー