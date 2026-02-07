2月1日、俳優の戸田恵梨香が短編映画『The Tiger』の特別上映イベントに参加したことを自身のSNSで明かし、その装いが大きな注目を集めた。会場は渋谷パルコ内の映画館で、GUCCIの新たなコレクション「La Famiglia」にインスパイアされた作品のお披露目の場。戸田は花柄が印象的なゴージャスなドレスに身を包み、これまでのイメージとはひと味違うスタイルを披露した。 ヘアスタイルは額を大胆に見せたウェーブ