カブス・鈴木誠也外野手（３１）が６日（日本時間７日）、キャンプを行うアリゾナ州メサの球団施設で自主トレを行った。気温が２５度を超える温暖な地に、半袖のＴシャツ、短パンで姿を見せた誠也。軽めのランニングなどを行って体をほぐすと、キャッチボールを行った。その後はバットを持って室内練習場に向かい、打撃練習を行った模様だ。２月中旬のキャンプへ向けて順調に調整を進めているようだった。３月の第６回ワール