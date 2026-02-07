ミラノ・コルティナ五輪の開会式が6日（日本時間7日）、ジュゼッペ・メアッツァ競技場などで行われた。南アフリカ出身で米国で活躍する世界的女優・シャーリーズ・セロン（50）が登場した。2008年11月に国連平和大使に任命されたセロンは、開会式の終盤にエレガントな黒ドレス姿で登場。会場がどよめく中、平和の重要性を訴えた。開会式序盤には世界的歌手のマライア・キャリー(56)が登場。白いドレスをまとって登場したキャ