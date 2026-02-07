闇は、意外な場所に潜んでいる。たとえば、子どもたちの歓声が響くプロ野球のスタジアム―そんな“最も健全であるはずの場所”でさえ。【写真を見る】プロ野球の闇に挑んだ2人の男･･･私設応援団と暴力団めぐる攻防の秘話 「クマさんの力を借りるしかない」元特捜部長とヤメ検弁護士の軌跡【平成事件史の舞台裏（31）】2000年代初頭、甲子園球場や東京ドームの外野席の一角では、刺青をした男たちが酒をあおり、チケットを売りさば