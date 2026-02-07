「猫背」「反り腰」「ぽっこりお腹」「くびれの左右差」「下半身太り」など、「身体のゆがみ」はあらゆる悩みにつながります。書籍『顔のゆがみがととのうと驚くほどきれいな私が現れる』では、骨盤のゆがみが引き起こす「顔や身体のゆがみ」を整える方法をわかりやすくお伝えしています。本記事では、本書より「身体がゆがまない正しい歩き方」を解説します。お尻の筋肉を使えていない人が多い人間は、進化の過程で二足歩行をする