魚やナッツ、野菜などに含まれる栄養素が、脳の健康を支え、気分の安定を助けることがわかっています。しかし、毎日意識して摂るのはなかなか難しいもの。そこで、医師の種市先生が推奨する「うつ病予防に良い食材」と、忙しい日でも手軽に摂るコツを紹介します。 監修医師：種市 摂子（Dr.Ridente株式会社 代表取締役） 香川大学医学部、名古屋大学医学部大学院卒業。救急医療、脳神経外科診療、睡眠診療、精神科診療などを