韓国球界の期待を背負う2人の天才打者が、“日韓戦”10連敗を止めることはできるのだろうか。【解説】“世界トップクラス”を誇った韓国野球が凋落してしまったワケ2026年WBCに挑む韓国代表メンバー30人が、2月6日に発表された。投手陣15人には、リュ・ヒョンジン、チョン・ウジュ（以上ハンファ・イーグルス）、クァク・ビン（斗山ベアーズ）、チョ・ビョンヒョン、ノ・ギョンウン（以上SSGランダース）、コ・ヨンピョ、ソ・ヒョ