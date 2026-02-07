韓国野党の「国民の力」チャン・ドンヒョク代表と「改革新党」イ・ジュンソク代表が2月6日、来る6月3日に行われる統一地方選挙を控え、「外国人の世論歪曲防止法（情報通信網利用促進および情報保護法）」を共同発議した。【注目】日本人の約9割が「中国嫌い」に“大共感”の韓国この改正案は、情報通信サービス事業者が選挙期間中、アカウント利用者の国籍を確認し、選挙権のない外国人の場合、政治関連記事にコメントを書き込め