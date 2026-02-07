東京教育大学の同期は11人いた。ずばぬけてうまい選手はいなかったが、結束が固く、いい仲間だった。中でも仲が良かったのが坂田信久くんだ。富山県立富山中部高校出身で、3年間高校選手権に出場。坂田くんはテクニックがあり、1年生の時こそスタンド観戦だったが、2、3年生の時は全国のピッチに立った。東京教育大学は1年生が6人もスタメンで出ていた。坂田くんが右フルバック（FB）で私はセンターハーフ（CH）、今でいうセン