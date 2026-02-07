◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック 開会式(大会1日目/現地6日)ミラノ・コルティナ冬季五輪が6日に開幕。開会式では史上初めて4会場(ミラノ、コルティナ、リヴィーニョ、プレダッツォ)で同時に、選手団が入場行進を行いました。日本選手団は選手45名のおよそ65名が登場。ほぼすべての選手が開催地イタリアに敬意を込めるように日本の国旗だけでなく、イタリアの国旗も持って入場。笑顔で2つの国旗を振る選手が見受けられま