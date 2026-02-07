アメリカとイランの高官協議が6日に行われました。イランは核開発をめぐり、ウラン濃縮の停止を拒否したということです。アメリカのウィトコフ特使とイランのアラグチ外相の間接協議は6日、中東・オマーンで行われました。ロイター通信によりますと、イランは核開発をめぐり、アメリカが求めたウラン濃縮の停止を拒否したということです。イラン側は濃縮のレベルなどをめぐり、協議に応じる姿勢ですが、着地点を見いだせるかは不透