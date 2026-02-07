◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックアイスホッケー女子 予選リーグ 日本3-2フランス(大会1日目/現地6日)フランスとの初戦に臨んだ“スマイルジャパン”は、3-2で勝利し大会初白星。チームを率いる飯塚祐司監督は「なかなか点数を挙げられなかったんですけど、選手たちが粘り強く戦ってきて、なんとか勝ち点3。大きかったと思います」と振り返りました。4試合の総当たり戦で行われる予選リーグは、上位3チームが準々決勝へ進