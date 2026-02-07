3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の全47試合を日本国内で独占ライブ配信する米動画配信大手「Netflix」（ネットフリックス）は6日、YouTube公式チャンネルで出場各国の監督のインタビュー動画を公開。日本と1次ラウンドで対戦するチェコ代表のパベル・ハジム監督（54）は母国の歴史をつくるため、無欲の進撃を誓った。ネットフリックスはWBCを盛り上げようと、SNSなどでさまざまなコンテンツを