能登瓦の活用に取り組む「瓦バンク」理事の吉沢潤さん（左）と鬼瓦職人の森山茂雄さん。卓上は能登瓦を再利用したアート作品＝石川県小松市2024年元日に発生した能登半島地震からの復興の象徴として「能登瓦」を活用する取り組みが注目を集めている。石川県小松市の一般社団法人「瓦バンク」は、被災家屋から譲り受けた瓦を新しい建物やオブジェなどのアート作品に再利用している。理事の吉沢潤さん（49）は「地域の文化を残すお