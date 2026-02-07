3人組グループ・NEWSの増田貴久が、3月13日に東京国際フォーラム ホールA、3月20日にグランキューブ大阪で開催されるスペシャルコンサートの第2弾「武部聡志プロデュース『ジブリをうたう』コンサート その2」に初出演することが決定した。第3弾出演者として、加藤登紀子と増田が追加発表。加藤の出演は東京公演のみとなる。【画像】武部聡志プロデュース 『ジブリをうたう』 コンサートキービジュアル映画『魔女の宅急便』『