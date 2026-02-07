ラーメンとギョーザの消費額トップはどの街か、総務省家計調査で、2025年のラーメン消費額が1世帯2万5102円となった山形市が4年連続の全国1位を獲得した。市役所では市民と飲食店関係者が快挙を祝い、ラーメンの無料配布も行われた。一方、ギョーザ購入額では静岡・浜松市が4046円で3連覇を達成した。宇都宮市は前回の3位から2位に浮上し、次回こそ日本一奪還を目指す声が上がった。「ラーメン消費額」山形市が4連覇！立ち上る湯気