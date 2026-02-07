パパさんのことが好きすぎる猫さんは、目が合っただけで…？あまりに愛らしい恋する乙女っぷりが、反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で17万回再生を突破し、「んまぁ～！恋する乙女の可愛いこと！キュンキュンしました～」「ラブビーム連発ですな」「極大の愛を感じる」といったコメントが寄せられました。 【動画：パパのことが好きすぎて"目が合う"だけで……『乙女な猫』の可愛すぎ