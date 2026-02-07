FC東京で2年目の松橋監督が目指す「ふさわしいチーム」昨季シーズンはＪ１リーグで11位と不本意な結果に終わったFC東京。2月7日に開幕戦を迎える明治安田Ｊ１百年構想リーグで掲げた目標は「優勝」。青赤で2年目を迎える松橋力蔵監督が、半年間の特別大会でチームが目指すべき姿について話した。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・上原拓真）◇◇◇今シーズンで2年目を迎えた松橋監督。1月12日からス