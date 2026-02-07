ライプツィヒ育成アカデミーのU12-U16でフィジカルコーチを務める荒岡修帆ドイツ1部ブンデスリーガのRBライプツィヒで、育成現場に関わる日本人がいる。荒岡修帆30歳。現在ライプツィヒ育成アカデミーのU12-U16でフィジカルコーチとして活躍中だ。ドイツへ渡ったのは2016年4月で、それから10年あまりを当地で過ごしている。（取材・文＝中野吉之伴／全3回の1回目）◇◇◇なぜ荒岡は日本を飛び出して、ドイツ