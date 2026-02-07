ミラノ・コルティナ五輪は６日に本格的に競技が始まった。柔道女子４８キロ級で２０２４年パリ五輪覇者の角田夏実さん（３３）がこのほど、スポーツ報知の取材に応じ、日本選手団にエールを送った。初出場のパリ五輪で重圧を乗り越え、日本勢第１号の金メダルに輝いた経験をもとに「自分を信じる」大切さを語った。（取材・構成＝林直史）角田さんは、応援する側に立って迎えるミラノ五輪に熱視線を送る。パリ五輪後に番組共