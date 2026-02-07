昨年９月に国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）の会長に就任した競泳女子の五輪金メダリスト、カースティ・コベントリー氏（４２）＝ジンバブエ＝が、あいさつを行い、「五輪の精神はスポーツ以上のもの。私たちを人間たらしめるもの。これが五輪の魔法」と訴えた。コベントリー氏はＩＯＣの１３０年以上の歴史で初の女性会長。かつて近代五輪を創設したクーベルタンは女性の参加に消極的だったとされ、１８９６年の第１回アテネ