アメリカ・ニューヨーク株式市場で6日、ダウ平均株価は前の日と比べ1200ドル以上値を上げ、終値で初めて5万ドルの大台を突破しました。6日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は、前の日の終値から1200ドル以上値を上げ、5万115ドル67セントで取引を終えました。終値が5万ドルの大台を超えるのは史上初めてで、2024年5月に4万ドル台をつけてからおよそ1年9か月で1万ドル上昇した形です。6日の株式市場では、最近値下がりが続いてい