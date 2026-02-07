衆議院選挙の投開票が8日に迫っている。16日間の超短期決戦の中、各党は消費減税や社会保険料引き下げなどを中心に、政策を訴え続けている。日本保守党は、恒久的な食料品の消費税ゼロを以前から掲げており、今回の選挙戦では外国人政策として「移民はもういらん。」と訴えている。【映像】35年で約4倍 日本人の在留外国人数（推移グラフ）『ABEMA Prime』では、この衆院選でも政党研究を実施。日本保守党からは有本香代表代行