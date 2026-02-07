◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第1日開会式（2026年2月6日）ミラノ・コルティナ冬季五輪の開会式が6日（日本時間7日早朝）、ミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）を中心に行われ、17日間の大会が幕を開けた。各国・地域の選手団が入場した後、国際オリンピック委員会（IOC）のカースティ・コベントリー会長（42＝ジンバブエ）がスピーチした。00年シドニー五輪に出場した元競泳選手でIOC初の女性会長