ニューヨーク株式市場では6日、ハイテク銘柄を中心に買い注文が広がり、株価は5万ドルの大台を突破し、史上最高値を更新して取引を終えました。6日のニューヨーク市場では、前日まで売り込まれていたハイテク銘柄が買い戻されたほか、幅広い業種で買い注文が広がり、株価が急騰しました。個別銘柄では、半導体大手のエヌビディアが8%値上がりし、株価上昇をけん引しました。結局、ダウ平均株価は前の日に比べて1206ドル95セント高