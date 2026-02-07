寛一郎（29）が6日、都内で行われた映画「たしかにあった幻」初日舞台あいさつに登壇。河瀬直美監督（56）から、祖父の三國連太郎さんが今作を見たら「どう思うかな？」と聞かれ「そのむちゃ振り、難しい」と照れた。劇中で、主演のルクセンブルクの俳優ビッキー・クリープスが演じた医師の、失踪してしまう恋人を演じた。24年の撮影を振り返り「培ったものを捨て、裸のままでなければいけない…デビュー作のように挑んだ」と振り