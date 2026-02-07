加藤シゲアキ（38）主演の舞台「2時22分ゴーストストーリー」が6日、東京・シアタークリエで開幕し、上演前に加藤、葵わかな、南沢奈央、松尾諭が取材に応じた。意外な結末が待っている作品で、加藤は「まったく知らなければ知らないほどおもしろい舞台になってます。最初はどこに向かってるか分からない話なんですけど、最後は鳥肌が止まらない」と話した。加藤は、他の3人とは初共演だったが「食の趣味が似ていて、みんな本好