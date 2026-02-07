韓国の13人組グループ、SEVENTEENのS．COUPS（エスクプス＝30）とMINGYU（28）によるユニット「CxM」が6日、幕張メッセでユニットライブ日本最終公演を開催した。ヒップホップにたけた2人が、幕張を激しく揺らした。作詞作曲や振り付け、ライブ演出などをメンバー自身で手がけ、「自主製作グループ」と呼ばれるSEVENTEENの中でも、2人はヒップホップに特化したチームに属する。この日は昨年発売の2人のミニアルバム「HYPE VIBES」