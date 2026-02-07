歌手で俳優の福山雅治が57歳の誕生日を迎えた6日、大阪市内で行われたライブフィルム「FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM＠NAGASAKI月光ずっとこの光につながっていたんだ」の初日舞台あいさつの登壇した。全国150カ所でもライブビューイング。「57年間、生きてきて、この日を迎えることができました。ありがとう」と感謝した。最後は福山がギターを生演奏し、観客が「ハッピーバースデー」を手拍子とともに大合唱すると、「ありが